Москва, , 23:54 — REGNUM Вывозной авиарейс из Италии в Москву и Санкт-Петербург назначен на 29 апреля. Об этом сообщается в Telegram-канале Минкомсвязи России.

«Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа вылет рейса AFL2419 Рим — Санкт-Петербург — Москва запланирован на 29 апреля, 14:10 по местному времени», — говорится в сообщении.

Как уточняется, на борт смогут попасть только граждане России, проживают в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В Минкомсвязи подчеркнули, что количество мест на борту ограничено, списки пассажиров будут формироваться на основании регистрации на портале государственных слугах.