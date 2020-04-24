Мадрид, , 23:51 — REGNUM Команда ученых из испанского Института здоровья Карлоса III в Мадриде пришла к выводу, что в королевстве не было «нулевого пациента» с коронавирусом как такового. Об этом пишет газета El Pais.

По данным испанским ученых, коронавирус попал в королевстве еще в феврале. После изучения генома коронавируса испанские ученые пришли к выводу, что в стране распространились три группы вирусов: S, G и V. Вирус группы S появился в Испании в середине февраля, его нашли в образцах, взятых в Валенсии. В Мадриде преобладает вирус группы G.

Установить «нулевого пациента» не представляется возможным, при таком разбросе групп вирусов.