Вашингтон, , 23:46 — REGNUM Восстановить в должности уволенного капитана авианосца «Теодор Рузвельт» (Theodore Roosevelt) Бретта Крозье рекомендовал министру обороны США Марку Эсперу начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей. Об этом 24 апреля сообщает телекомпания CNN.

По данным CNN, глава минобороны США заявил, что не готов в настоящий момент восстановить в должности экс-капитана Крозье, на это может потребоваться значительно больше времени.

Марк Эспер сообщил также, что его проинформировали о результатах расследования в отношении капитана авианосца «Теодор Рузвельт».

Напомним, капитан авианосца «Теодор Рузвельт» был уволен с занимаемой должности после того, как его рапорт о вспышке заражения коронавирусом среди экипажа попал к журналистам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что все моряки авианосца «Теодор Рузвельт» ВМС США прошли тестирование на коронавирус. Заражение коронавирусной инфекцией было выявлено у 840 членов экипажа, у 4098 человек тестирование показало отрицательный результат.

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