Красногорск, , 23:37 — REGNUM Военные медики прибыли в больницы Московской области для помощи в борьбе с новым коронавирусом. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Сообщается, что пять врачебно-сестринских бригад, назначенных от танковой армии Западного военного округа уже прибыли в больницы Московской области для того, чтобы помочь местным врачам в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу заявил, что губернатор Московской области Андрей Воробьев запросил помощи у военного в борьбе с коронавирусом в регионе. Шойгу заявил, что решение об оказании помощи принято.