Красногорск, , 23:29 — REGNUM В Московской области за сутки выявлено 611 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили вечером 24 апреля в оперативном штабе региона.

Отмечается, что всего на территории области зафиксировано уже 7889 инфицированных коронавирусом. Скончались 66 пациентов, 262 человека излечились и были выписаны из больниц.

В оперативном штабе также сообщили, что из общего числа заболевших 1619 человек не зарегистрированы и постоянно не проживают в Московской области, 790 человек из них — жители Москвы.