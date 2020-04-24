Ташкент, , 23:26 — REGNUM Деятельность целого ряда субъектов предпринимательства возобновится по решению специальной республиканской комиссии по противодействию распространению COVID-19 в Узбекистане. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба спецкомиссии.

По решению комиссии смогут возобновить свою деятельность рынки стройматериалов общей площадью не менее 500 кв. метров, сети магазинов по продаже товаров крупных производителей, предприятия, занимающиеся продажей автозапчастей, а также семян и саженцев.

Также смогут начать работу нотариальные конторы, химчистки, автосервисы и шиномонтажные мастерские и страховые компании. Разрешено возобновить строительство объектов социальной сферы.

Всем субъектам будет разрешена деятельность с 25 апреля при обязательном соблюдении мер, противодействующих распространению коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщалоо восьмом пациенте, скончавшемся от последствий заболевания COVID-19 в Узбекистане. Всего в стране выявили 1778 случаев заражения коронавирусом, из них выздоровели 598 человек.