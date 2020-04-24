Лондон, , 23:24 — REGNUM В Британии командир атомной подводной лодки HMS Trenchant подозревается в организации «антикарантинной вечеринки», сообщает 24 апреля издание Daily Mail.

HMS Trenchant два месяца была в длительном плавании, которое закончилось, когда в Британии уже ввели жесткие меры против распространения коронавируса.

Согласно правилам, экипаж сразу же по прибытии в базу должен был отправиться на двухнедельный карантин. Однако вместо этого подводники, которых было около 150 человек, устроили масштабный праздник с барбекю прямо на пристани военно-морской базы Девонпорт.

При этом участники праздника не замедлили поделиться видеозаписями своих приключений в соцсетях, откуда командование ВМС Британии и узнало о «суровых нравах» злостных нарушителей дисциплины.

В ходе разбирательства командир атомной подлодки заявил, что таким образом он решил поднять моральный дух экипажа.

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