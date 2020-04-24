Вашингтон, , 23:19 — REGNUM Американский центр контроля заболеваний (CDC) отчитался о числе заболевших и смертях от COVID-19 в США на 24 апреля.

По информации CDC, в Соединенных Штатах на данный момент подтверждены 865 585 случаев коронавирусной инфекции, от COVID-19 умерли 48 816 человек.

Отметим, по информации мониторингового центра Университета Джона Хопкинса, число заболевших COVID-19 в США уже превышает 880 тыс. человек, от заболевания умерли более 50 700 человек.

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