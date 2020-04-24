Менло-Парк, США, , 23:17 — REGNUM Американская компания Facebook объявила о запуске сервиса групповых видеозвонков Messenger Rooms. Соответствующее сообщение опубликовано 24 апреля на официальном сайте компании.

Как сообщается, новая функция позволит пользователю создать «комнату» из Facebook или Facebook Messenger и пригласить присоединиться к видеозвонку даже тех, у кого нет учётной записи в Facebook.

Отмечается, что в «комнаты» можно будет приглашать до 50 человек, ограничений по продолжительности звонков не предусмотрено.

В ближайшем времени функция станет доступна также в Instagram Direct, WhatsApp и Portal, сообщили в компании.