Тирана, , 00:11 — REGNUM За 24 апреля на территории Албании было выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Обследование на коронавирус за последние сутки прошли 36 албанских медицинских работников, однако ни у одного из них тест не дал положительный результат.

Всего на территории страны выявлено 678 случаев заражения коронавирусом. 394 пациента (58,1% выявленных случаев) признаны излечившимися.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 27 человек.

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