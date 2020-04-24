Москва, , 23:15 — REGNUM Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко советует гражданам России в 2020 не планировать поездок за рубеж из-за пандемии коронавируса в мире. Об этом Матвиенко сказала сегодня, 24 апреля, в эфире телеканала «Россия 24».

«Я бы посоветовала на этот год не планировать зарубежных поездок», — сказала Матвиенко.

Также Матвиенко напомнила, что российские власти предприняли меры по поддержке внутреннего туризма, предусмотрены многочисленные льготы.

«Может быть, следует законсервировать сейчас эту отрасль, поддержать ее», — отметила Матвиенко.

При этом спикер Совета Федерации уверена, что в 2020 году внутренний туризм получит свое развитие.