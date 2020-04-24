Скопье, , 23:18 — REGNUM С 24 апреля граждане Северной Македонии получили разрешение на выход из дома для прогулок по лесу и работы на полях (запрет был введен 16 марта в связи с пандемией коронавируса). Однако те граждане страны, которые покинут дом без защитных масок, закрывающих нос и лицо, будут получать предупреждение, а затем и штраф.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, ношение маски не обязательно на территории собственного земельного участка, при вождении мотоцикла, в открытых общественных местах в случае возможности соблюдения предписанной социальной дистанции в два метра, а также при передвижении в одном автомобиле для лиц, проживающих вместе.

Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче в обращении к гражданам подчеркнул, что смягчение ограничительных мер, связанных с коронавирусом, не означает возвращение к прошлой жизни — меры предосторожности должны будут соблюдаться до изобретения вакцины против коронавируса.

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