Тегеран, , 07:47 — REGNUM 24 апреля при сотрудничестве с королем Омана был совершён восьмой рейс Маскат-Тегеран с момента начала распространения вспышки коронавируса, в результате чего иранцы, проживающие в Омане, вернулись на родину. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Посол Ирана в Омане Мохаммад Реза Нури-Шахруди выразил признательность правительству страны, в частности министерству иностранных дел, а также сотрудникам аэропортов за сотрудничество в этой области.

«Правительство Омана активно сотрудничает с Исламской Республикой Иран в этом направлении», — сообщил Иранский посол, выразив также надежду, что в ближайшее время будет запланировано больше рейсов, и соотечественники, желающие вернуться домой, смогут это сделать.

Ранее на этой неделе был произведён седьмой рейс из Омана в Иран с момента начала распространения вспышки коронавирусной инфекции (COVID-19).