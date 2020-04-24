Эр-Рияд, , 22:48 — REGNUM Решение об исключении ударов плетьми из списка форм наказания за правонарушения приняли власти Саудовской Аравии. Об этом 24 апреля сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, Верховный суд королевства принял решение об отказе от порки плетьми правонарушителей в пользу штрафов либо тюремного заключения. В документе сказано, что решение связано с реформами в сфере прав человека. Руководителем проведения реформ является король Сальман бен Абдель Азиза Аль Сауда, проводятся они под контролем наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

Саудовская Аравия начала постепенный отказ от влияния религиозных догм в общественной жизни при короле Абдалле бен Абдель Азизе Аль Сауде. Пришедший к власти в 2015 году король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд продолжил курс, начатый его предшественником. Осенью 2017 года было сделано заявление о переходе страны к «умеренному исламу» и о планах превращения страны в государство, открытое для всего мира.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Саудовской Аравии назвали «семейными» отношения с Россией.

Читайте ранее в этом сюжете: Саудовский принц назвал отношения с Россией «семейными»