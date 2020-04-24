Женева, Швейцария, , 22:46 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом во всём мире превысило 2,6 млн человек, сообщает 24 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По информации ВОЗ, в разных странах мира коронавирусом инфицированы 2 626 321 человек, а число умерших перевалило 181 тыс.

Из них за последние сутки выявлено 81 529 новых случаев заражения и 6 260 летальных исходов.

Подавляющее большинство этих случаев зарегистрированы в США и в странах Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения 11 марта официально признала вспышку коронавирусной инфекции пандемией.

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