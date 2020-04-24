Нью-Йорк, США, , 22:18 — REGNUM До 284 человек возросло в мире количество сотрудников Организации Объединённых наций (ООН) с подтверждённым заражением коронавирусом. Об этом 24 апреля сообщил в ходе видеобрифинга официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

По данным Дюжаррика, на вечер 23 апреля в мире насчитывалось 284 сотрудника ООН с выявленным заражением SARS-CoV-2.

При этом Дюжаррик уточнил, что в составе секретариата ООН насчитывается 43 сотрудника с заражением коронавирусом, включая миротворческие, полевые и политические миссии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выявлении заражения коронавирусной инфекцией у 26 сотрудников Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации (МИНУСМА) в Мали.

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