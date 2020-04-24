Москва, , 22:04 — REGNUM Популяционное исследование на наличие антител к коронавирусу SARS-CoV-2 начнут в России. Об этом 24 апреля сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Глава Роспотребнадзора уточнила, что популяционное исследование на наличие антител к коронавирусу уже запланировано и начнётся оно с Москвы. С помощью этих тестов можно будет выявить переболевших граждан. Такие граждане смогут свободно перемещаться, в частности, ходить на работу.

Попова пояснила, что когда 60% населения уже имеют иммунитет к заболеванию, который был приобретён в результате вакцинации либо после болезни, то это снижает активность эпидпроцесса. В такой ситуации передача вируса от человека к человеку может прекратиться совсем.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении Поповой о необходимости продления на две недели ограничений, введённых в связи с угрозой распространения коронавируса.

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