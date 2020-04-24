Кито, , 22:00 — REGNUM Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Эквадоре удвоилось за сутки, 24 апреля сообщает агентство Reuters.

По сообщению минздрава Эквадора, в настоящий момент в стране подтверждены 22 719 случаев COVID-19. Днем ранее сообщалось о 11 183 подтвержденных случаях заболевания.

Согласно правительственному заявлению, скачок связан с резким увеличением числа тестов на SARS-CoV-2. Число погибших от COvID-19 в Эквадоре за сутки возросло не так сильно — с 560 до 576 человек.

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