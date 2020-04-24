Тбилиси, , 21:55 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло в Грузии 444 человек, сообщает 24 апреля местный сайт по мониторингу эпидемии.

Отмечается, что в это число включены 132 выздоровевших, а также пятеро умерших.

Кроме того, под наблюдением находится 571 человек, в карантин помещены 5 888 потенциальных пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии до 22 мая введено чрезвычайное положение, закрыты торговые центры, гостиницы и рестораны, учащиеся переведены на дистанционное обучение.

В стране действует комендантский час.

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