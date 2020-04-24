Галифакс, Канада, , 21:50 — REGNUM Стрелок из Новой Шотландии (Канада) Габриэль Вортман начал убивать людей, когда узнал, что от него сбежала избитая им подруга, передаёт 24 апреля CTV.

По словам представителя полиции Новой Шотландии Даррена Кэмпбела, стрелок, увидев, что его жертва, которую он до этого избил и заковал в наручники, сбежала из плена, поджог дом, убил 13 живущих по соседству людей, сжёг их дома.

Затем произошло убийство женщины-полицейского, патывшейся остановить стрелка, и поджог полицейских автомобилей. Кэмпбел пояснил, что побег избитой подруги послужил «катализатором».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, массовое убийство в Новой Шотландии произошло 19 апреля. Жертвами Вортмана стали 23 человека. В итоге стрелка убили на заправочной станции в городе Энфилд.

Читайте ранее в этом сюжете: Возросло количество жертв массового расстрела в Канаде