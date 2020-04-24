Москва, , 21:43 — REGNUM За прошедшие сутки скончался 41 пациент с подтверждённым заражением коронавирусной инфекцией в Москве. Об этом 24 апреля сообщает городской оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Возраст умерших составляет от 34 до 92 лет. У десяти умерших был сахарный диабет. 34-летний пациент страдал сахарным диабетом, ему был установлен диагноз «двусторонняя нижнедолевая пневмония с геморрагическим компонентом».

Сопутствующие заболевания имелись у большинства погибших пациентов. В числе заболеваний были гипертония, хронический пиелонефрит, холецистит, вирусный гепатит, лейкоз.

Общее количество погибших пациентов с выявленным заражением коронавирусной инфекцией в Москве достигло на данный момент 366 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве принято решение проверить на коронавирус всех пациентов стационаров.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве решено проверять на коронавирус всех пациентов стационаров

Читайте развитие сюжета: В Грузии заявили о 444 заражённых коронавирусом