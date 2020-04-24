Исламабад, 24 апреля 2020, 21:29 — REGNUM Режим самоизоляции продлён в Пакистане до 9 мая, сообщили 24 апреля в минздраве страны.
Соответствующее решение принял Национальный координационный комитет страны сегодня, 24 апреля. Пакистанские власти пояснили, что режим ограничений начнут смягчать по мере улучшения эпидемиологической обстановки.
Напомним, в Пакистане количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 11 155, количество летальных исходов — 237, число излечившихся — 2527.
Читайте ранее в этом сюжете: В пакистанской провинции Синд запретили коллективные молитвы в мечетях
Читайте развитие сюжета: Глава Роспотребнадзора сообщила о сроках появления вакцины от COVID-19