Вашингтон, , 21:25 — REGNUM Студия Guerrilla Games и Sony Interactive Entertainment намерены сделать Horizon Zero Dawn трилогией. Об этом 24 апреля сообщил портал Video Games Chronicle со ссылкой на инсайдеров.

Источники издания сообщают, что разработчики планировали это изначально и сценарий был написан сразу к нескольким играм, однако согласовать его получилось лишь после успешного релиза игры на консоли PS4, после которого студия получила многие награды.

Сиквел Horizon Zero Dawn начал разрабатываться через какое-то время после выхода первой части и изначально разработчики ориентировались на PS4, однако, по имеющейся информации, позже они решили, что будут разрабатывать её для PlayStation 5.

Ожидается, что мир Horizon Zero Dawn 2 будет действительно «гигантским», и геймерам будет предоставлено больше свободы для его исследования, чем в оригинале. Инсайдеры сообщили, что в игре появится кооператив, однако пока не ясно, будет ли он реализован в одиночной кампании или это будет какой-то иной режим.

Разработчики ранее подумывали о выпуске пробной версии, за которой последует выход полноценной игры, однако неизвестно, изменили или они свои планы. Есть также информация о том, что новый контроллер Sony Dualsense, оборудованный адаптивными триггерами, может серьёзно повлиять на геймплей Horizon Zero Dawn 2, например, в тех моментах, когда геймеры будут стрелять из лука.

Релиз Horizon Zero Dawn состоялся 28 февраля 2017 года, игра изначально позиционировалась разработчиками как эксклюзив PlayStation 4. Она представляет собой Action/RPG (ролевая игра, в которой результат часто зависит от реакции геймера) с открытым миром. В декабре 2019 года стало известно, что Sony планирует выпустить игру на ПК.

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