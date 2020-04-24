Вашингтон, , 21:21 — REGNUM Среди членов экипажа эсминца ВМС США USS Kidd выявили не менее 18 заражённых коронавирусом моряков, сообщает 24 апреля телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя ВМС США.

Экипаж эсминца насчитывает 330 человек. Пентагон уже подтвердил, что на корабле более одного заразившегося SARS-CoV-2.

На данный момент эсминец USS Kidd выполняет задание по борьбе с наркотрафиком в Карибском море.

По словам представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, USS Kidd готовится вернуться в базу, а к кораблю по воздуху уже отправлена бригада медиков.

«Часть экипажа сойдет на сушу. Когда все поправятся, корабль снова выйдет в море», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, самая масштабная вспышка коронавируса была отмечена среди экипажа авианосца ВМС США USS Theodore Roosevelt. На данный момент заразились уже 840 моряков с USS Theodore Roosevelt.