Париж, , 20:49 — REGNUM Во Франции за сутки скончались ещё 389 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил 24 апреля директор главного управления здравоохранения страны Жером Саломон.

По его словам, общее число умерших в результате заражения коронавирусом во Франции достигло 22 245 человек, в том числе 13,8 тысяч пациентов скончались в больницах, а остальные — в социально-медицинских учреждениях.

Сообщается также, что общее число инфицированных коронавирусом во Франциис начала эпидемии достигло 122 577 человек. В больницах на сегодняшний день остаются более 28,6 тысячи пациентов, вылечились 43,5 тысячи человек.