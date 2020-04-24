Москва, , 20:43 — REGNUM В вынужденной самоизоляции у детей пропадает возможность удовлетворять некоторые психологические потребности, которые раньше удовлетворялись простым выходом из дома и прогулкой с друзьями, отмечает психолог Татьяна Поминова. Об этом она заявила ИА REGNUM 24 апреля, комментируя ситуацию, когда дети уже месяц вынуждены сидеть в самоизоляции из-за мер по недопущению распространения коронавируса.

«Детям нужно много общаться и гулять, они чаще страдают от скуки без внешних стимулов. Кроме того, общение со сверстниками помогает поддерживать не только социальное, но и личностное развитие детей. Поэтому одним из следствий социальной изоляции может стать развитие застенчивости, которая связана с тревогой перед встречей с другими людьми. У ребенка может усилиться страх социального неодобрения, неуверенность в себе, скованность, заторможенность, сдержанность в поведении и проявлении эмоций», — пояснила Поминова.

Она обратила внимание, что ребенок гораздо больше взрослых нуждается во внешней среде. В условиях, когда он не может покинуть дом, впечатления становятся однобокими, при этом преимущественно негативными. В основном это какие-то новости о вирусе из интернета, телевидения или разговора родителей.

«Все это может привести к депрессии или проявиться в повышенной возбудимости и даже агрессивности. Чтобы избежать таких последствий, необходимо помочь ребенку в организации досуговой деятельности и выплеске эмоций в условиях дома», — добавила психолог.