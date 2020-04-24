Екатеринбург, , 20:51 — REGNUM Онкологи Свердловской области сняли несколько видеоуроков, которые помогут пациентам провести самодиагностику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Министерстве здравоохранения России.

Видеоматериалы подготовили специалисты регионального окнодиспансера. Врачи подчёркивают: в период самоизоляции нельзя снижать онконастороженность. Ролики доступны на сайте медучреждения.

Медики учат простых граждан правилам самообследования и самосмотра. Женщинам показывают, как профилактировать рак молочной железы — она «хорошо поддаётся лечению, если её вовремя обнаружить», говорит врач Маргарита Магдалянова. Объясняется, как выявить меланому — одну из самых агрессивных опухолей, которая может возникнуть из простой родинки.

Также врачи не обошли вниманием и актуальную тему профилактики COVID-19. Специалисты рассказывают, как обрабатывать руки, носить средства индивидуальной медицинской защиты. Медики напоминают: соблюдая гигиену рук, можно свести попадание заразы на слизистые оболочки человека к минимуму.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области признали: в регионе не предвидится уменьшения числа заболевших раком. Об этом заявил глава областного минздрав Андрей Цветков.

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