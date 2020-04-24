Москва, , 20:36 — REGNUM Заявление о необходимости продления ещё как минимум на две недели ограничений, введённых в связи с угрозой распространения коронавируса сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова 24 апреля в ходе онлайн-совещания с зампредседателем правительства РФ Татьяной Голиковой и ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии.

По мнению Поповой, говорить об отказе от ограничений, введённых в связи с угрозой эпидемии COVID-19 в ближайшее время ещё рано. Гражданам России придётся считаться с существующей возможностью заражения коронавирусной инфекцией. Пройдено уже два инкубационных периода коронавируса, но чтобы пройти точку невозврата, надо соблюдать ограничения и в течение ещё одного периода.

Попова отметила, что риски распространения коронавируса ещё очень велики и на сегодняшний день отменять ограничительные меры нельзя. Глава Роспотребнадзора сообщила, что в случае несоблюдения гражданами уже введённых мер власти могут их ужесточить.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сроки массового производства вакцины против коронавируса будут известны уже к лету текущего года.

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