Брюссель, , 20:36 — REGNUM Введённые в Бельгии из-за пандемии карантинные меры начнут смягчать с 11 мая, передаёт RTBF.

Бельгийские власти решили снимать ограничительные меры постепенно. Так, 11 мая начнут открывать непродовольственные магазины. До полной отмены карантина далеко, как и до открытия границ страны.

Напомним, в Бельгии подтверждено 44 294 случая заражения коронавирусом, количество летальных исходов достигло 6679.

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