Магнитогорск, Челябинская область, , 20:31 — REGNUM В челябинском Магнитогорске сотрудники полиции составили за сутки 62 протокола на нарушителей «самоизоляции». Об этом сообщает мэрия.

Протоколы выписываются по статье 20.6.1 КоАП России, которая предполагает ответственность за невыполнение требований по предупреждению и устранению чрезвычайных ситуаций. По ней размер штрафа на граждан может быть от 1 тыс. до 30 тыс. рублей.

Также работу ведут наряды ГИБДД. Они дежурят на въездах в Магнитогорске и ведут разъяснительную работу. Если причина поездки не является важной, то гражданам советуют вернуться и продолжать «самоизоляцию».