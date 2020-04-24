Москва, , 20:32 — REGNUM Россия настолько эффективно противостоит распространению коронавируса, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) просто не может этого не признать. Об этом ИА REGNUM 24 апреля заявил эксперт Общероссийского движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, врач-патологоанатом, эксперт по фармацевтическому рынку, клинический фармаколог Александр Эдигер.

Эксперт отметил, что Россия показала себя не просто одним из лидеров практических противоэпидемических мер, но и лидером адекватного научного подхода к ситуации изучения вируса как такового, к противовирусным мерам и к способам профилактики и лечения инфекции. Причём ситуация эта для многих стала совершенно неожиданной.

«У нас было принято оценивать свой уровень на «три с минусом», и постоянно себя ругать за то, что мы якобы от всех отстали. Сейчас происходит то, что на моей памяти не имеет прецедентов: Всемирная Организация Здравоохранения, которая категорически не является методическим центром, но, скорее, центром достаточно неуклюжей политики и немножко экономики, вынуждена признавать усилия России», — отметил эксперт.

По его словам, ВОЗ, которая, как недавно выяснилось, вообще исключила патологоанатомическую диагностику как один из важнейших критериев доказательной медицины, теперь вынуждена скрести по сусекам, собирая со всего мира, и в том числе, от России, то, что сейчас является по-настоящему перспективным. Поэтому России в вопросах здравоохранения следует полагаться исключительно на свои собственные ресурсы, подытожил врач.

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