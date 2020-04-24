Вашингтон, , 20:28 — REGNUM Число погибших в США от COVID-19 за последние десять дней удвоилось и превысило 50 тысяч человек, 24 апреля сообщает агентство Reuters.

По информации агентства, подтвержденное число случаев коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах уже превышает 875 тысяч.

Число жертв и случаев COVID-19 в США на данный момент является самым высоким из всех стран мира. В мире подтверждены более 2,7 млн случаев COVID-19, от заболевания умерли более 190 тыс. человек.

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