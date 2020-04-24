Москва, , 20:27 — REGNUM Гражданам РФ придётся считаться с возможностью поражения коронавирусом в любой момент. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с эпидемиологами и вирусологами.

По её словам, нельзя говорить об отмене всех ограничений, введённых из-за коронавируса, в ближайшее время.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что введённые ограничения должны сохраниться ещё как минимум две недели: «Нельзя сегодня останавливаться, нельзя сегодня все открыть, потому что еще очень велики риски дальнейшего распространения и дальнейшего взрывного периода, если мы не будем соблюдать все еще как минимум один инкубационный период [равен двум неделям]».

Попова отметила, что российские власти ужесточат уже введённые ограничительные меры по контактированию между людьми в том случае, если уже введённые ограничения не будут соблюдаться.