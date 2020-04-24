Москва, , 20:19 — REGNUM В связи с возможностью новой волны коронавируса в России осенью необходимо провести мониторинг на антитела у жителей страны. Об этом в ходе совещания с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой заявила ведущий научный сотрудник Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Ольга Иванова.

«Возможно, мы можем ожидать осеннюю или ближе к зиме волну заболеваемости, поэтому нам крайне важно проведение мониторинговых исследований по определению уровня антител среди нашего населения», — сказала Иванова.

При этом, по её словам, в странах, которые не вводили режим ограничения или вводили их не в очень строгом формате, коллективный иммунитет формируется плохо.