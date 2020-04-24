Кишинёв, , 20:16 — REGNUM В Молдавии с 27 апреля гражданам разрешат гулять в парках и откроют магазины кроме торговых центров и рынков. Такое решение приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии, возглавляемая премьер-министром Ионом Кику, передает ИА REGNUM.

В то же время, жителям Молдавии по-прежнему запрещено собираться на улицах в группы более трех человек (кроме близких родственников), а также посещать детские и спортивные площадки. Закрытыми останутся рестораны и кафе.

Школы, детские сады и университеты по-прежнему остаются закрыты. По словам Кику, учебный процесс в республике, вероятно, возобновится не ранее сентября.

«Мы считаем, что пока преждевременно снимать все ограничения и возвращать к работе всех бюджетников», — сказал в свою очередь президент Игорь Додон.

К 24 апреля число заболевших коронавирусом в Молдавии достигло 3110 человек. Только за последние сутки зафиксировано 184 новых случая — это рекорд за все время эпидемии. С начала эпидемии 755 заболевших коронавирусом выздоровели, 84 — умерли от последствий инфекции.

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