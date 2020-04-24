Бишкек, , 20:16 — REGNUM В настоящее время на домашний карантин по коронавирусу в Киргизии помещены более 29,8 тысячи местных жителей. Такие данные приводит республиканский штаб по противодействию коронавирусной инфекции.

Ранее карантинное наблюдение было прекращено в отношении почти 47,2 тысячи киргизстанцев, у которых по результатам обследования не было диагностировано заражение коронавирусом.

Также стало известно о том, что медицинским работникам и сотрудникам правоохранительных органов республики удалось установить личности более чем 2,5 тысячи человек, контактировавших с гражданами Киргизии, больными COVID-19.

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