Москва, , 20:15 — REGNUM Режим самоизоляции в России необходимо продлить до 12 мая, чтобы не спровоцировать вторую волну заражения. Об этом в ходе совещания с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой заявил директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев.

«Мне хотелось бы подчеркнуть, что это мнение, которое у нас, у специалистов, складывается, а мы обсуждали и с академическим сообществом этот вопрос, что эти меры необходимо продолжить… которые сейчас введены фактически во всей стране, на этот период, до 12 мая, как минимум», — сказал Кутырев.

По его словам, данный шаг даст «продолжение позитивных трендов».