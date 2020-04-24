Златоуст, Челябинская область, , 20:10 — REGNUM В больнице челябинского Златоуста коронавирусом заразились 36 сотрудников. Об этом сообщает региональный минздрав.

Среди них оказалась беременная девушка. Её состояние оценено как лёгкое. Также среди заражённых 31 пациент, 12 контактных лиц и трое граждан, которые прибыли из других регионов России.

Всего заразились 82 человека. Как сообщало ИА REGNUM, они находятся в больницах Миасса и Челябинска. Роспотребнадзор проводит эпидемическое расследование.