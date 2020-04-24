Скопье, , 21:28 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 24 апреля сообщили о том, что в стране выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 80-летний житель Скопье. Мужчина был положен на лечение в госпиталь 21 апреля, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

Всего в стране выявлено 1326 случаев заражения коронавирусом. 337 пациентов уже признаны излечившимися. 57 человек скончались.

В Северной Македонии действует режим чрезвычайного положения и введен комендантский час.

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