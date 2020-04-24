Москва, , 19:36 — REGNUM Наиболее число умерших в результате заражения коронавирусом в России составляют люди в возрасте от 50 до 64 лет. Об этом сообщила 24 апреля вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с эпидемиологами и вирусологами.

По её словам, не сегодняшний день в стране скончались четыре пациента с COVID-19 в возрасте от 18 до 29 лет (0,65%), 90 пациентов в в возрасте от 30 до 49 лет (14,6%) и 138 человек в возрасте от 50 до 64 лет (22,4%).

Напомним, всего на территории России выявлено уже 36 897 случаев заражения коронавирусом, 325 пациентов скончались, 2735 человек излечились и были выписаны из больниц.