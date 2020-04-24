Москва, , 19:32 — REGNUM Жители Москвы стали менее ответственно относиться к режиму самоизоляции из-за усталости от него. Об этом в эфире Первого канала заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Москвичи устали и стали действительно менее ответственно относиться к соблюдению режима самоизоляции. Все больше людей выходят на улицу, пользуются личным транспортом, общественным», — сказала Ракова.

По её словам, в этой ситуации столичные власти «не могли не принять меры, направленные на ужесточение режима самоизоляции».