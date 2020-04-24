Таллин, , 19:24 — REGNUM Введённый из-за пандемии режим ЧП в Эстонии продлили до 17 мая 2020 г. включительно, сообщили 24 апреля в эстонском правительстве.

Власти страны отмечают, что в эпидемиологической ситуации наступил переломный момент. Смягчение карантинных мер планируется, но несколько позже и поэтапно.

Напомним, в Эстонии количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 1605, летальных исходов 46.

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