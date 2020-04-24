Красногорск, , 19:19 — REGNUM Жителям Подмосковья нужно готовится к скачку числа заражённых коронавирусом. Об этом в своём аккаунте в Instagram заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«Мы должны быть готовы к тому, что количество заражённых коронавирусом может увеличиться. Резко», — написал Воробьёв.

По его словам, власти региона приняли решение выделить дополнительно из областного бюджета 2,2 млрд рублей на доплату всем специалистам, работающим с больными COVID-19: «Речь идёт обо всех: врачи, медсестры, санитары, фельдшеры, водители скорой, повара, администраторы и так далее. Всего мы направим порядка 3 млрд на такие выплаты».