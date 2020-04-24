Афины , , 19:14 — REGNUM Количество подтверждённых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в Греции достигло 2490, сообщили 24 апреля в греческом минздраве.

За прошлые сутки в Греции выявлено ещё 27 случаев заражения коронавирусной инфекцией, количество летальных исходов увеличилось на пять.

Всего в Греции зарегистрировано 130 летальных исходов среди тех, кому был поставлен диагноз COVID-19.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в стране две частные больницы заподозрили в нарушении мер по предотвращению распространения вируса SARS-CoV-2.

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