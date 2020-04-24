Вашингтон, , 19:10 — REGNUM Число умерших от болезней, вызванных коронавирусом, превысило в США 50 тыс. человек, сообщает 24 апреля сайт Университета Джонса Хопкинса, ведущего статистику эпидемии в Соединённых Штатах.

На данный момент Университет заявил о 50 031 человеке, ставшем жертвой эпидемии коронавируса.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом, вместе с умершими и выздоровевшими, превышает 870 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, США остаются самым большим очагом эпидемии коронавируса среди всех стран мира.

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