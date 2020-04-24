Рим, , 19:08 — REGNUM По данным на вечер пятницы, 24 апреля, в Италии умерли 25 969 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 420, сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Днем ранее показатель увеличился на 464.

Выздоровели 60 498 человек, за день этот показатель увеличился на 2922 (днем ранее — на 3033).

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 3021 (днем ранее — на 2646). В настоящее время заражены 106 527 человек — на 321 человек меньше, чем по данным за 23 апреля. Актуальное количество заражённых снижается пятый день подряд (23 апреля — на 851 человек). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 192 994.