Архангельск, , 18:56 — REGNUM Соловецкий архипелаг закрыли для посещения. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Архангельской области, решение принято для того, чтобы не допустить завоза новой коронавирусной инфекции.

«Туроператорам Архангельской области и соседних регионов даны рекомендации исключить продажу туров на Соловки на время действия ограничительных мероприятий», — сообщили в правительстве.

Сегодня в поселок Соловецкий направлены средства индивидуальной защиты и обеззараживающие средства, закупленные при поддержке ПАО «ТГК-2». На островную территорию отправлены три тысячи масок многоразового использования и антисептики: 1000 флаконов по 100 мл и 200 флаконов по одному литру.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.