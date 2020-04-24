Луганск, , 18:52 — REGNUM Наибольшее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в ЛНР подтверждено в городе Первомайске, сообщили 24 апреля в «Луганском информационном центре».

По словам главного санитарного врача ЛНР Дмитрия Докашенко, в Первомайске зарегистрировано 40 случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2.

Докашенко «Затем у нас по распространённости будут те города, которые на сегодняшний момент попали под ограничительные меры — это Стаханов, Свердловск, Алчевск, Перевальск».

В столице ЛНР зарегистрировано десять случаев инфицирования.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ЛНР подтверждено 70 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Докашенко отмечает, что республика располагает достаточным количеством тестов для выявления вируса.

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