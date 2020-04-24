Красногорск, , 18:51 — REGNUM В пятницу, 24 апреля, стали известны имена победителей областного конкурса открыток «Помним!», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Из более чем пяти тысяч работ жюри отобрало 130 лучших.

1 место. День Победы! Комарова Вероника. МОУ Дубовицкая школа им. Александра Монетова, 7 класс, г.о.Подольск Оргкомитет областного конкурса «Помним!»

Как рассказал первый заместитель секретаря подмосковного отделения партии «Единая Россия» Александр Коган, к акции присоединились 1135 школ.

«Большинство образовательных учреждений области поддержало нашу инициативу. Еще нас не может не радовать и то, что у конкурса открыток не было возрастных ограничений, и свои работы нам направляли не только дети, подростки, но и люди старшего поколения. Это очередной раз доказывает, что в сердцах каждого из нас живет память о подвиге, который совершили советские солдаты», — сказал он.

1 место. День Победы! Комарова Вероника. МОУ Дубовицкая школа им. Александра Монетова, 7 класс, г.о.Подольск Оргкомитет областного конкурса «Помним!»

1 место. Память поколений. Постолаки Валерия. МОУ Виноградовская СОШ, 8 класс, г.о.Воскресенск Оргкомитет областного конкурса «Помним!»

Александр Коган напомнил, что из-за сложной эпидемиологической обстановки Оргкомитет принял решение вручать победителям денежные призы вместо поездки на парад Победы в Севастополе. Также будут награждены авторы 5 работ, которые получили приз зрительских симпатий.

Заведующая отделом дополнительного образования художественной направленности Областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи Татьяна Соколова подчеркнула, конкурс открыток показал, что юное поколение чтит историю своей страны.

«Меня поразили некоторые коллажи, которые посвящены истории своей семьи. Ребята изучили семейные архивы, документы, чтобы сделать очень интересные работы. И именно это ценно во всем проекте. А количество участников говорит само за себя. Если ребенка обязать что-то делать, то эта работа не будет наполнена эмоциями. А рисунки, которые мы видели, — наполнены душой», — сказала Татьяна Соколова.

1 место. Память сердца. Жгулева Надежда Сергеевна. МБОУ Лицей №2, г.о.Мытищи, 9класс Оргкомитет областного конкурса «Помним!»

2 место. Письмо домой. Берлизова Вероника. МОУ Запрудненская гимназия, 8 класс, г.о.Талдомский Оргкомитет областного конкурса «Помним!»

3 место. Ветеран. Гиоргадзе Ниако. МОУ Гимназия №1, 8 класс, г.о.Лыткарино Оргкомитет областного конкурса «Помним!»

По мнению одного из членов жюри, заслуженного работника культуры Московской области, заслуженного художника РФ, академик Российской академии художеств Александра Рожникова, такие мероприятия позволяют воспитывать у молодого поколения чувство патриотизма.

«Такие конкурсы, может быть стоит проводить не только на тему Великой Отечественной войны, но и на социально значимые, чтобы привлекать внимание наших детей к очень важным темам», — сказал он.

«Из огромного количества работ, представленных на конкурс, выбраны лучшие из лучших, но мне хочется поздравить всех до одного ребятишек, подавших свои произведения на конкурс! Тема-то какая — Победа! Эти замечательные работы юных художников будут напечатаны и разлетятся в открытках по миру как голуби — вестники Великой Победы нашего героического народа над злом!» — прокомментировал народный художник России Александр Муравьёв.

Напомним, что конкурс проходил в Подмосковье в период с 10 февраля по 27 марта 2020 года. Главной целью его является повышение интереса, в первую очередь детей и молодого поколения, к изучению героического наследия Великой Отечественной войны и объективного понимания истории своей страны. Работы победителей будут взяты за основу при создании поздравительных открыток, которые будут вручены жителям области.