Екатеринбург, , 18:56 — REGNUM В Свердловской области не будут вводить в ближайшее время электронные пропуска. Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев в Instagram.

«Думаю, нам с вами просто не нужен еще и такой жесткий контроль за всеми перемещениями», — написал губернатор.

Тем не менее, работодателям действительно придётся оформить пропуска для сотрудников, которые продолжат работать в период майских праздников. Не будет отменён и режим повышенной готовности, недавно сделанный бессрочным.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 304 случая заражения коронавируса. Вылечилось уже 82 человека.

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